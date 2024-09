Javier Martinez, dal volley in Serie A3 alla nuova avventura al Grande Fratello

Javier Martinez, noto schiacciatore nella Serie A3 di pallavolo, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello, il reality show targato Mediaset e condotto da Alfonso Singorini, che ha preso il via lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5. Lo sportivo non è nuovo alle apparizioni televisive, infatti in passato ha partecipato reality e programmi come Temptation Island e Uomini e Donne. Nato a Cordoba, in Argentina, il 27 febbraio 1995, ha seguito una carriera di pallavolista in Italia sin da giovanissimo, iniziando nella prestigiosa Lube Macerata con cui ha vinto una Junior League. Dal 2012 e fino al 2017 ha giocato tra Serie B2 e C a Civitanova, sempre in orbita Lube, mentre nel 2017-18 si è trasferito a Loreto e nel 2018-19 a Foligno.