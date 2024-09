Tamberi e Chiara Bontempi in tv: Olimpiadi, le critiche e nuove nozze

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono stati ospiti dell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda domenica 22 settembre su Canale 5 e condotta da Silvia Toffanin. L'atleta ha raccontato con grande sincerità la sua difficile esperienza alle Olimpiadi di Parigi 2024 , ammettendo quanto sia stato duro affrontare un problema fisico improvviso come le coliche renali proprio nel momento clou della sua carriera. " Sono stati mesi duri, sono stato molto male, più che a livello fisico, a livello mentale . Le Olimpiadi sono un sogno per noi atleti, ci ho messo tutto me stesso per Parigi, ma quel sogno è svanito. Quel giorno mi sono trovato di fronte a qualcosa che non potevo aspettarmi".

Tamberi a Verissimo: il malore a Parigi 2024 e le critiche

Il racconto di Tamberi è poi proseguito: "Sono stato molto male dalle 5 e mezza di mattina, a causa delle coliche, di un calcolo renale. Sono stato male 10 ore, mi dicevo 'non può finire così, non deve finire così, non me lo merito per tutto quello che ho fatto'". Le cose ora vanno meglio: "Ho avuto altri due episodi il giorno successivo alla finale, ma poi nulla. Dopo la gara mi hanno potuto dare farmaci per sciogliere il calcolo che avevo; prima della gara non potevano darmeli perché potevano risultare come doping. Mi hanno dato antidolorifici, oppiacei, ma da quel giorno lì sembra che le cose siano superate". L'atleta ha poi proseguito parlando delle critiche ricevute: "Sono una persona molto sensibile, soprattutto per quel che riguarda lo sport e la famiglia riguardando le immagini di Parigi avevo voglia di piangere, ma adesso devo stare tranquillo, ho vinto altre gare, ma ci vorrà tanto tempo per riempire il vuoto lasciato da Parigi. Le critiche? Mi è dispiaciuto, mi sentivo perso perché stavo male nel giorno più importante della mia vita per il quale avevo sacrificato tutto".