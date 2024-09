Francesca Fagnani, grandi nomi tra i nuovi ospiti di Belve? Le indiscrezioni

Francesca Fagnani è pronta a tornare su Rai Due con la nuova edizione di Belve , che debutterà martedì 26 novembre. La giornalista è attualmente impegnata nella selezione degli ospiti per il suo talk show, e secondo quanto riportato dal portale TvBlog.it, uno dei nomi di spicco che la conduttrice starebbe cercando di portare in trasmissione è quello di Valentino Rossi , nove volte campione del mondo di motociclismo. Se riuscisse nell'intento, sarebbe un vero colpo per il programma, considerata la rarità delle apparizioni televisive del celebre pilota e data la sua importanza nello sport.

Belve: Valentino Rossi, Federica Pellegrini e Elisabetta Canalis intervistati da Fagnani?

Francesca Fagnani non starebbe pensando solo a Valentino Rossi per la nuova edizione di Belve. Oltre al campione di motociclismo, la conduttrice, secondo le indiscrezioni, avrebbe espresso il desiderio di intervistare anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini che, dopo il ritiro dalle competizioni, ha intrapreso una carriera televisiva. La Divina, dopo aver fatto parte della giuria di "Italia’s Got Talent", da sabato 26 settembre scenderà in pista a Ballando con le Stelle, per contendersi la coppa che lo scorso anno è stata vinta da Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Oltre a Valentino Rossi e Federica Pellegrini, un altro nome di spicco che Francesca Fagnani starebbe cercando di portare nel suo salotto televisivo per la nuova edizione di "Belve" è quello di Elisabetta Canalis. La showgirl è recentemente tornata sul piccolo schermo al fianco di Enrico Papi nel programma estivo "Tilt-Tieni il tempo" su Italia 1 e nello show della Gialappa's Band.