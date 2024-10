Morata a C'è Posta per te: anticipazioni prima puntata e ospiti di Maria De Filippi

La nuova stagione di C'è Posta Per Te promette grandi emozioni, con Maria De Filippi pronta a raccontare storie toccanti insieme ad ospiti speciali. Lo scorso 2 ottobre sono iniziate le registrazioni della prima prima puntata della trasmissione (la cui messa in onda è prevista nel gennaio 2025), durante la quale la conduttrice è stata raggiunta da ospiti illustri e molto amati dal pubblico televisivo e non solo.