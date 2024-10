Ilary Blasi ritorna su Netflix con Unica 2-la Serie: quando esce e la clamorosa cifra

Ilary Blasi sta per tornare su Netflix con il sequel del docufilm Unica. Dopo il successo del primo capitolo, questa nuova produzione, il cui titolo provvisorio è Unica-La Serie si concentrerà su contenuti inediti della vita della conduttrice televisiva, in particolare dopo la fine del matrimonio con l'ex capitano della Roma, Francesco Totti. Diretto nuovamente da Tommaso Deboni e prodotto da Banijay, il sequel avrà una durata complessiva di circa tre ore, suddivise in più episodi. ll budget per la serie pare si sia aggirato intorno ai 2,7 milioni di euro. Anche per questo capitolo sono stati richiesti contributi al Ministero della Cultura, che aveva già sostenuto il primo documentario con un presunto tax credit di oltre mezzo milione di euro.