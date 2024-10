Suburra in lutto, è morto Adamo Dionisi: aveva 59 anni

Adamo Dionisi , l'attore italiano noto per aver interpretato il ruolo di Manfredi Anacleti nella serie Suburra , è scomparso all'età di 59 anni a causa di una malattia . La sua interpretazione del temibile boss lo aveva reso celebre e apprezzato dal pubblico, anche se l'interprete aveva già alle spalle una carriera ricca di performance intense anche in altre produzioni cinematografiche e televisive italiane. La notizia della sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il mondo del cinema e della televisione, e molti colleghi e fan stanno esprimendo il loro cordoglio sui social.

Chi era Adamo Dionisi

Adamo Dionisi sarà ricordato come un attore che ha saputo trasformare le sue esperienze difficili in una carriera artistica di successo. Nato a Roma il 30 settembre 1965, dopo un passato da capo ultrà della Lazio e un arresto per droga nel 2001 che gli è costato alcuni anni nel carcere di Rebibbia, ha iniziato la sua carriera di attore. In prigione ha iniziato ad appassionarsi alla recitazione, in seguito alla partecipazione ad alcuni progetti teatrali. Nel 2017 Dionisi è stato nuovamente arrestato, accusato di violenza nei confronti dell'ex moglie. Oltre al ruolo di Manfredi Anacleti, nella serie tv Suburra, nella sua carriera attoriale ci sono stati altre interpretazioni importanti come: “Martedì e Venerdì” (2024), “Enea” (2023), “Morrison” (2021), “The Shift” (2020), “Famosa” (2019), “Dogman” (extended version) (2018), “Brutti e Cattivi” (2017), “Suburra” (2015), “Good Morning Aman” (2009) e “Chi nasce tondo” (2008). Mentre tra le serie tv è stato presente nel cast anche di “Rocco Schiavone”...