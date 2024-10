Diletta Leotta a Verissimo: La Talpa, la figlia Aria e la sorpresa di Karius

Diletta Leotta e il matrimonio con Loris Karius

L'ultimo anno è stato per Diletta ricco di emozioni e di novità, a cominciare dalle nozze con Loris Karius: "È stato veramente un turbinio di emozioni difficili da spiegare, in effetti è vero è durato pochissimo, sono stati due giorni, mi è sembrato come fossero due ore". Poi ha proseguito: "Però me lo sono goduto al 100%. Dopo la nascita di Aria è stato il giorno più bello della mia vita, nella mia Sicilia, perché ci tengo alle mie radici, perché ci tengo che tutte le persone a cui voglio bene siano coinvolte in questa mia realtà". Concludendo: "È la somma di tutti i miei sogni messi insieme. Non sono mai stata così felice, è la fase più bella". Mentre su Loris ha ricordato: "Quando l’ho conosciuto, ho sempre detto io quest’uomo lo sposerò, sarà il padre dei miei figli. È stata la prima cosa che ho detto quando l’ho conosciuto, è stata un’energia, non so come spiegarlo. Stiamo costruendo la nostra piccola squadra e dobbiamo difenderla da tutto e da tutti”.