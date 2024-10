Virginia Mihajlovic, i nipoti di Sinisa e quel ricordo: "Cosa mi disse papà"

Il ricordo di Sinisa

Ricordando Sinisa Mihajlovic, Virginia ha detto: "Io ancora oggi mi sento come se fosse ancora qua. Lo sento sempre accanto a me. Anche se per poco, è stato nonno. Mi ricordo quando ero incinta di Violante e lui mi disse: ‘Non vedo l’ora di andare a prendere mia nipote all’asilo’. Aveva questo sogno semplice, erano molto legati. Lui aveva un senso importante della famiglia, questo valore ce lo ha trasmesso". Ed ancora: "Nonostante la perdita di papà a 23 anni e con una figlia piccola, io non ho mai perso il desiderio di crescere una bimba con il sorriso e di avere un' altra gravidanza. Ho tante cose e sono grata alla vita per questo. La sofferenza mi ha aiutato a diventare la donna che sono. Anche mamma reagisce così. Ha coraggio e carattere". Concludendo: "Oggi papà sarebbe orgoglioso di me; lui mi diceva sempre che lo era e quindi sicuramente sarebbe stato presente e avrebbe fatto qualsiasi cosa per i suoi nipoti. Sarebbe molto contento per me e per quello che stiamo costruendo".