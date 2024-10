La Talpa, svelato il cast di Diletta Leotta: tutti i nomi e gli sportivi presenti

Fervono i preparativi per il ritorno in tv dopo 16 anni di assenza de La Talpa , il game show che sarà condotto quest'anno da Diletta Leotta , al debutto su Mediaset. Così come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni il cast ufficiale della trasmissione sarà composto da 13 concorrenti VIP , tra cui spiccano nomi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Alcuni dei concorrenti principali includono l'ex calciatore Nicola Ventola, il pilota Marco Melandri , la schermitrice olimpica Elisa Di Francisca , la showgirl Jo Squillo , e la conduttrice Lucilla Agosti .

Diletta Leotta e il debutto con La Talpa: le novità e dove vederlo

Il game show targato Mediaset andrà in onda anche in streaming online, via sito web Mediasetplay-Infinity oltre che in chiaro su Canale 5, fino all’ultima puntata. Diletta Leotta ha commentato questa nuova avventura televisiva dicendo: "Sarà nuovo, c’è molta innovazione, sarà bellissimo. La tridimensionalità è in video. Non c’è uno studio come un tempo, ma una corte delle spie e la villa delle spie, sì ci sono delle spie“. Poi ha svelato la location e il content degli episodi, tra le novità di La Talpa: “La villa è dove vivono i concorrenti e la corte è dove c’è il test finale, l’eliminazione e i confronti con me”. Al termine di ogni puntata, inoltre, ci sarà un test sull’identikit della ‘talpa’. L’obiettivo del format è rimasto fedele al passato: un gruppo di concorrenti vip dovrà trovare chi tra loro è “la talpa”, ovvero la persona che si nasconde tra gli altri. Il compito di smascherarla spetterà sia al pubblico che ai protagonisti, di fatto tutti sospettati.