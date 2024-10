"Totti ha il dono, potrebbe essere il mio erede": Rocco Siffredi non ha dubbi

Rocco Siffredi , ospite del programma Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo (puntata che andrà in onda il 26 ottobre in seconda serata su Rai1), ha fatto una dichiarazione curiosa e divertente riguardo l'ex capitano della Roma Francesco Totti . L'attore di film hard ha suggerito che l'ex calciatore potrebbe essere il suo "erede" e che la sua carriera potrebbe "rinascere" in un ambito diverso dal calcio. Ha poi aggiunto: "Io l'avevo detto finora solo su Totti. Perché lui lo conosco molto bene. Ma su questo tema non chiedetemi di dire di più. Comunque Totti è proprio oltre. Potrebbe rinascergli la carriera oggi stesso”.

Totti, le parole di Rocco Siffredi a Ciao Maschio

Le parole di Rocco Siffredi, che hanno lasciato intendere altresì un rapporto di stima e amicizia con Totti oltre il campo calcistico, se da un lato hanno suscitato tanta ilarità, dall'altro hanno destato altrettanta curiosità da parte dei telespettatori e dei fan. Incalzato dalla conduttrice Nunzia De Girolamo, che gli ha chiesto se avesse in mente qualcuno come erede o per un film insieme, Siffredi ha scherzato ulteriormente: "Ho visto che vuole tornare a giocare in Serie A. Ma magari venisse da noi a scuola a Budapest. Ci sono persone nate col dono e altre che devono scoprirlo. Francesco Totti è identico, cioè ha il dono". L’intervista promette quindi di essere ricca di momenti divertenti, mostrando la stima ironica che Siffredi nutre per l’icona romanista e le sue potenziali doti “innate".