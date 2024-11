Sanremo e FantaSanremo 2025: Carlo Conti tra nomi 'big' e indiscrezioni

I Big del Festival di Sanremo 2025: il toto-nomi

Tra i rumors sempre più insistente che circolano in rete, c'è quello riguardante la partecipazione di Tiziano Ferro. Dopo aver cambiato manager, affidandosi a Paola Zukar, che rappresenta artisti come Fabri Fibra e Marracash, il cantante che ormai vive stabilmente negli Stati Uniti, sembra pronto a esplorare nuove collaborazioni. Recentemente ha annunciato un duetto con Elodie, intitolato "Feeling". Anche la Di Patrizi è papabile nella lista dei Big di Conti. Tra le “reginette” in lista ci sono nomi come Anna, Rose Villain (che in una recente intervista ha aperto alla possibilità di un ritorno in gara: "Perché no! Le canzoni ci sono sempre”), Madame, Clara, Gaia e Sarah, la vincitrice di Amici. Altri possibili nomi femminili di rilievo includono Noemi, Levante, Francesca Michielin e Myss Keta. Inoltre, Annalisa dovrebbe tornare non come concorrente, ma in una nuova veste, quella di co-conduttrice. Tra i veterani che puntano a ritornare in gara ci sono Gianni Morandi, Blanco (che potrebbe tornare per riconciliarsi con il pubblico dopo il controverso episodio del 2023), ed Al Bano, così come Patty Pravo e Marcella Bella.