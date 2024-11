Shakira e il regalo che proprio non ti aspetti: "La darò ad un fan, così..."

Shakira è tornata a far notizia per la pubblicazione del singolo " Soltera ", accompagnato da un video musicale girato al LIV di Miami, in cui compaiono anche Anitta, Winnie Harlow, Danna e Lele Pons. Di recente la cantante colombiana ha condiviso un video su Instagram in cui, insieme a Sebastian Yatra , canta "Las de la intuición" all'interno di una Lamborghini Urus S da lei disegnata, con interni verde e bianco. Dopo pochi secondi, si è sentito Yatra domandare alla cantante se canterà questa canzone durante il suo tour, quesito a cui l'imprendittrice ha risposto affermativamente.

Shakira regala una Lamborghini ad un fan: la promessa in un video

Subito dopo, l'artista ha incitato Shakira a prendersi cura dell'auto mentre è in tour. Durante il video, Shakira ha espresso l'intenzione di regalare l'auto a un fan, affermando: "È qualcosa a cui ho pensato, voglio che la possieda un fan, qualcuno che sia felice in questa macchina, che si ricordi di me quando guida". Parole che hanno suscitato l'immediata reazione di incredulità in Yatra, che ha subito pensato ad uno scherzo dell'ex di Gerard Piqué, ma la colombiana ha affermato che è tutto vero e che presto quell'auto sarà regalata ad un fan. Tuttavia, sebbene al momento non sono stati forniti dettagli su come avverrà il sorteggio o la selezione del fortunato vincitore, di certo c'è che il video e la promessa di Shakira hanno fatto il giro del web e dei social in pochi minuti, diventando virali.