Sanremo 2025, da Annalisa alla Pausini: chi condurrà con Carlo Conti? Il totonomi

In vista del Festival di Sanremo 2025 , previsto dall'11 al 15 febbraio in prima serata su Rai1, emergono diverse indiscrezioni sui possibili co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston. Se da un lato è già stato confermato che Alessandro Cattelan presenzierà alla serata finale della popolare kermesse musicale italiana, dall'altro c'è ancora tanta incertezza sui personaggi che accompagneranno il conduttore durante le altre serate.

Tra i rumors che circolano in rete si fa riferimento anche ad Annalisa, recentemente al vertice delle classifiche italiane ed arrivata terza a Sanremo 2024 (subito dopo Angelina Mango e Geolier), così come Fiorella Mannoia, Damiano David, BigMama e Tananai.

Sanremo 2025, Paola Cortellesi e Laura Pausini co-conduttrici di Carlo Conti?

Di recente si sono intensificate le voci di una papabile partecipazione dell'attrice Paola Cortellesi e dela celebre cantante Laura Pausini come co-conduttrici al Festival di Sanremo 2025. Le due popolari artiste, legate da una profonda amicizia, hanno già collaborato nel 2016 nello show televisivo "Laura & Paola" su Rai1, dimostrando una notevole sintonia sul palco. Cortellesi ha recentemente ottenuto uno straordinario successo con il film "C'è ancora domani", di cui è attrice protagonista nonché regista. La pellicola cinematografica è stata molto apprezzata anche all'estero. Anche Laura Pausini sta vivendo un periodo fulgido. La cantante sta concludendo un tour nazionale e internazionale di grande successo, che terminerà il 31 dicembre 2024. Nonostante queste speculazioni, l'artista ha di recente sottolineato di non essere disponibile per la conduzione di Sanremo 2025 a causa dei suoi numerosi impegni professionali.