Caterina Balivo come la Ferilli? "Se il Napoli vince lo Scudetto..."

Caterina Balivo, conduttrice de La Volta Buona e appassionata tifosa del Napoli, ha recentemente rinnovato la sua promessa in caso di vittoria del secondo scudetto consecutivo da parte della squadra partenopea. Durante la scorsa puntata del suo programma su Rai 1, la presentatrice ha affermato: "Se il Napoli dovesse vincere nuovamente lo scudetto? Beh, lo striptease lasciamolo alla Ferilli, io ormai ho 45 anni! Però farò qualcosa che non ho mai fatto: canterò una canzone, e la canterò anche molto bene". Promessa che segue quella fatta due anni fa, quando la Balivo si impegnò a servire pizze in strada in caso di vittoria del Napoli.