Francesca Michielin e la Juve a Sanremo 2025: l'annuncio è un rebus

La Michielin a Sanremo: quando inizia

Francesca Michielin sarà appunto una delle big in gara a Sanremo 2025: nel primo pomeriggio infatti il conduttore, Carlo Conti, ha svelat tutti i nomi dei cantanti che parteciperanno alla prossima edizione del Festival. La 75° edizione della kermesse musicale andrà in onda su Rai 1 dall'11 al 15 febbraio 2025. Tra le tante novità di quest'anno, c'è anche quella che rigiarda il focus delle canzoni che sarà su tematiche inerenti l'amore e le dinamiche personali, con l'intento di mettere in secondo piano le questioni più controverse che hanno caratterizzato le edizioni precedenti condotte da Amadeus.