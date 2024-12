Melissa Satta e l'amore: "In passato mari in tempesta, mentre adesso..."

Melissa Satta è stata ospite insieme all'amica Juliana Moreira a Verissimo, dove le due soubrette hanno condiviso dettagli sulla loro lunga amicizia, nata quasi vent'anni fa durante la loro esperienza a "Striscia la Notizia", legame che si è poi consolidato nel tempo, diventando un punto di riferimento importante nelle rispettive vite. Durante l'intervista, Silvia Toffanin ha chiesto a Melissa Satta della sua nuova relazione con l'imprenditore Carlo Beretta, ex di Giulia De Lellis . " Sto molto bene, non mi nascondo. Riesco ad essere un po’ più riservata, ma non nascondo nulla perché fa parte della mia vita ", ha ammesso la showgirl.

Melissa Satta: l'amore con Carlo Beretta ed il desiderio del secondo figlio

Melissa Satta ha poi aggiunto: "Ho avuto anche sfortuna. Forse in passato mi sono infilata in situazioni particolari, mari in tempesta, adesso è un mare calmo, tutto sereno, non voglio ripeterlo troppo ma sono molto felice, sto bene, ringrazio la persona che mi sta vicino." La showgirl ha poi parlato della sua prospettiva di allargare la famiglia. Un tema già trattato anche durante una recente intervista con Cristina Parodi, durante la quale aveva già accennato al desiderio del figlio di avere un fratellino o una sorellina: "Maddox mi chiede sempre un fratellino. Io gli dico: "Ma può arrivare una sorellina". E lui: "Eh, la sorellina, allora aspetta un attimo, ci devo giocare a calcio…"". Nonostante l’allegria con cui affronta la questione, Melissa ha sottolineato che un eventuale nuovo arrivo non è imminente, ma il rapporto con Carlo Beretta, stabile e appagante, potrebbe rappresentare una base solida per il futuro. I due vivono anche una passione in comune, ovvero quella per il Milan, così come documentato anche da alcuni scatti condivisi dalla Satta sui suoi social.

L'ex compagna di Matteo Berrettini ha poi proseguito raccontando anche dei momenti più importanti della sua vita:

"Il piano più alto nella mia vita privata è stato sicuramente mio figlio. L'ho avuto a 27 anni e non pensavo di avere un bimbo così giovane. Mi sono pure sposata, un passo che ho fatto nonostante non considerassi molto il matrimonio. Nella carriera sono molto contenta perché sono 20 anni che continuo ad andare avanti e le mie soddisfazioni me le tolgo".