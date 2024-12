"Traumatizzata da Vieri, ho toccato il fondo perché..." Elisabetta Canalis, confessione shock

Elisabetta Canalis è stata ospite di Belve 2024 , programma condotto da Francesca Fagnani , che andrà in onda martedì 3 dicembre in prima serata su Rai2 . Grazie alle anticipazioni della puntata, si è appreso che durante l'incontro la modella ha svelato alcuni aspetti inediti e personali delle sue relazioni passate, come quella con l'ex calciatore Bobo Vieri, rivelando il lato oscuro di una relazione tormentata e tossica, in cui, secondo le sue parole, la mancanza di fedeltà e le dinamiche non paritarie hanno lasciato un segno profondo. " Con Bobo Vieri ho toccato il fondo. Era una relazione tossica, mi ha traumatizzata ".

Elisabetta Canalis a Belve: l'amore tossico con Bobo Vieri

"Non c’era fedeltà da parte sua", ha raccontato l'ex velina di Striscia la Notizia. “È successo davvero? Ha menato Vieri?”, le ha chiesto poi . E lei ha risposto: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano". E sul presunto contratto con George Clooney, Canalis ha replicato: "È l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”. “Ma era un fidanzamento vero? Ha firmato contratti?", l'ha incalzata la Fagnani. E Elisabetta ha commentato: “No, è una stro**ata”. In ogni caso, ha confessato: “Ho avuto amori più grandi. È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato”....