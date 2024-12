Elisabetta Canalis e quella confessione su Mourinho: "Mi sarebbe piaciuto..."

Elisabetta Canalis è stata ospite di Belve 2024 , programma condotto da Francesca Fagnani , che andrà in onda martedì 3 dicembre in prima serata su Rai2 . Durante l'incontro la modella ha svelato alcuni aspetti inediti e personali delle sue relazioni passate, come quella con l'ex calciatore Bobo Vieri, rivelando il lato oscuro di una relazione tormentata e tossica, in cui, secondo le sue parole, la mancanza di fedeltà e le dinamiche non paritarie hanno lasciato un segno profondo. " Con Bobo Vieri ho toccato il fondo. Era una relazione tossica, mi ha traumatizzata ".

Elisabetta Canalis a Belve: l'amore tossico con Bobo Vieri

"Non c’era fedeltà da parte sua", ha raccontato l'ex velina di Striscia la Notizia. “È successo davvero? Ha menato Vieri?”, le ha chiesto poi . E lei ha risposto: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano". "Lei ha raccontato di essere scesa di notte e di aver sfregiato la macchina di un uomo con cui è stata, scrivendogli con la chiave "figlio di pu.....". Chi era?", ha chiesto la Fagnani. La replica della Canalis è stata immediata: "Bobo Vieri. Pensa non stavamo neanche insieme. Eravamo nella fase del tira e molla. Lui me ne aveva fatte talmente tante che volevo mandarlo ad Appiano Gentile con la macchina sfregiata". Ed ancora: "Ci sono un sacco di persone che aspettano i giocatori e che chiedono loro le foto e gli autografi. Io volevo che arrivasse lì e che vedessero che sulla macchina c'era scritto "figlio di pu....". Lui poi ha chiamato la nostra amica. Sospetti su di me? Aveva la certezza. Quando l'ho fatto? Alle due di notte, faceva caldo ed era luglio. Posso dirlo perché il reato è in prescrizione. Lui non lasciava mai la macchina fuori. Questo è Gesù che ha fatto si che lasciasse la macchina fuori" ....