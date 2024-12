Sinner dopo Holly e Benji: i Pinguini Tattici Nucleari e la rivelazione

I Pinguini Tattici Nucleari sono un fiume in piena di talento, entusiasmo, empatia e sano cazzeggio che giocoforza ti trascina. E ti fa venir voglia di cantare (e di… ballare, perdere la testa e non pensarci più). Chiedere, per credere, alla milionata di persone in grado di dire " io c’ero " se si parla del tour negli stadi del 2023. O in grado di dire " io ci sarò " se si parla di quello del 2025: già 300mila biglietti venduti , e mancano ancora 6 mesi. Chiedere anche - per credere - a chi ha già iniziato ad apprezzare le canzoni dell’ultimo album: uno spaccato di mondo, di esperienze, di riflessioni. Si parla di tecnologia che sopperisce a bisogni, di amore trovato e amore perduto, di viaggi, di scoperte, di condivisione e coinvolgimento.

«Hello World è un album pensato in una duplice veste: deve essere ascoltato, goduto anche in un viaggio in auto, ma nasce pure con la chiara intenzione di essere vissuto live. Si torna alla musica suonata, senza sequenze. C’è la band e basta. Per essere corali, non si può differenziare troppo il disco e il live. L’ obiettivo è proprio quello di celebrare la collettività».

Pinguini Tattici Nucleari: le parole di Zanotti e l'approccio vincente

Riccardo Zanotti e compagni li vedi solari, genuini. Che non vuol mica dire basici eh, per la carità: una chiacchierata con loro può salire fino a vette letterarie e filosofiche. Sono emblema di un mondo altro rispetto a quello ad esempio della trap, del disagio, dell’ostentazione. "Non siamo perfetti, non siamo morigerati. Ma effettivamente, nel contesto attuale, se messi accanto ad altri artisti possiamo risultare “i bravi ragazzi”. Il punto è che noi sognavamo di fare questo mestiere e siamo grati a chi ci ascolta, a chi viene ai nostri concerti, a chi ci intervista. Così questa gratitudine si trasforma in buona educazione". E ancora: "Se comunichi: “Io sono più bello, più ricco, più intelligente”, beh… allora uno dice “ma vaffanculo!”, no? Noi abbiamo un altro approccio e forse se siamo andati bene nel tour è anche per questo. Da sempre cerchiamo di trasmettere un’idea di normalità: per noi il pop deve essere inclusivo".



Un approccio vincente, evidentemente: stadi pieni, primi posti in classifica. Ecco, appunto, sembra di parlare di un top club calcistico. Chissà se nel gruppo tengono più banco le classifiche musicali o quelle sportive. "Come Pinguini Tattici Nucleari cerchiamo di non pensare troppo alle classifiche. Perché primo, secondo, terzo... quando si tratta di musica ci sembra una questione un po’ riduttiva. Invece quando si tratta di sport è giusto perché le passioni sono legate anche ai risultati della propria squadra. Noi tifiamo tutti per club diversi, non ne parliamo troppo, anche perché vogliamo tenere pace e amore tra di noi (sorride; ndr). Ma parliamo di sport in generale: c’è chi è appassionato di tennis, chi di calcio. La cosa bella e che storicamente ci ha sempre accomunati è che quando c’è un evento sportivo particolare, come sono state la finale dell’Europa League o di Champions, tutti tifavamo per la stessa squadra: è una cosa che ci unisce"...