"Sinner, Carota nazionale: sogno un incontro": Mimì, tutta la gioia X Factor

"Il mio sogno è quello di incontrare Sinner , la nostra Carota nazionale", parla così Mimì Caurso, la vincitrice di X Factor 2024. Classe 2007, Mimì è una giovane cantante originaria del Mali residente a Usmate Velate in provincia di Monza Brianza. Una ragazza dal talento unico che, attraverso la sua musica, vuole esprimere sé stessa per comunicare le sue emozioni. Cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce ora spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Con 'Dove si va?, il suo primo singolo, ha conquistato tutti e anche il pubblico da casa che nella finalissima di Piazza Plebiscito ha voluto incoronarla a regina del talent show musicale. E dopo il trionfo, Mimì ha parlato del suo rapporto con lo sport, esprimendo più di un desiderio.

"Vorrei conoscere Sinner"

"Io di sport non ne seguo tanto, ho fatto tanto sport da piccola, l'unico sport che mi mette proprio ansia è il tennis. Quindi vorrei un sacco conoscere Sinner", conoscere il numero 1 al mondo il desiderio di Mimì, ma non solo: "Anche Ben Shelton sarebbe fighissimo conoscerlo e le sorelle Williams. Sarebbe veramente una figata assurda". Poi conclude ricevendo una super notizia che durante tutto il suo percorso ad X Factor non aveva ancora potuto apprendere: "Ho scoperto che Berrettini e Sinner, cioè hanno vinto qualcosa ho seguito a spezzettoni. La Coppa Davis? Eh, bello. Nel loft non potevamo sapere nulla. Però bello, bene, bene, bene".