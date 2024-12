Tamberi alla Prima della Scala: "L'opera porta sfortuna? Ho già dato"

Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, ha partecipato per la prima volta alla Prima del Teatro alla Scala di Milano, tenutasi sabato 7 dicembre, assistendo all'opera "La Forza del destino" di Giuseppe Verdi, che ha inaugurato la stagione 2024-2025. In risposta alle domande dei cronisti, l'atleta, che era accompagnato dalla moglie Chiara Bontempi, ha dichiarato: "L'opera porta sfortuna? Io ho già dato, con me non attacca", ed ancora: "È la nostra prima volta non crediamo alle superstizioni anche se dovrei dopo Parigi. Vedere l’eccellenza è sempre bello serve anche per prendere ispirazione", riferendosi alle difficoltà incontrate durante le Olimpiadi di Parigi 2024.