Gianni Morandi, 80 anni a suon di sport: dove e come festeggerà

Una vita di successo tra musica, spettacolo e sport

Con oltre 50 milioni di dischi venduti, Morandi è una colonna portante della musica italiana. Dai grandi successi degli anni '60, come Fatti mandare dalla mamma e In ginocchio da te, al ritorno in auge negli anni '80 con brani come Uno su mille, Morandi ha saputo rinnovarsi costantemente. La sua versatilità lo ha portato anche al cinema, in film diretti da registi come Pietro Germi, e alla televisione, con prime serate e serie tv di grande successo come L'isola di Pietro. Non meno rilevante è il suo impegno sportivo: fondatore della Nazionale Italiana Cantanti, ha corso decine di maratone, inclusa quella di New York per ben tre volte, dimostrando che lo spirito competitivo e la passione per il benessere non hanno età. La sua carriera ha registrato un breve stop nel 2021 quando, a causa di un grave incidente domestico, si procurò ustioni su una parte significativa del corpo. La forza e l'ottimismo che lo hanno sempre contraddistinto gli hanno permesso di tornare più forte di prima, continuando a riempire le platee e a incantare il pubblico con la sua musica...