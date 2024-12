MasterChef 14 prima puntata: novità e curiosità da Chiara Pavan al teschio

MasterChef 14, al via i Live Cooking

Ogni partecipante ha avuto 45 minuti per preparare il piatto e 5 minuti per completarlo e raccontarlo ai giudici. Oppure (ed ecco la seconda grande novità!) ha potuto rischiare l'all-in: 10 minuti per ultimare il piatto senza possibilità di grembiule grigio. Per ottenere l'accesso diretto alla Masterclass, in ogni caso, era necessario ricevere tre "sì" dai giudici. In caso di due "sì", i concorrenti sono stati posti in stand-by, con la possibilità di rientrare in gioco attraverso ulteriori prove. La prima puntata di MasterChef Italia 14 è stata piena di emozioni sin dai primi piatti presentati. Alessia è stata la prima concorrente a proporre ai giudici la sua preparazione: piccione in salsa. Nonostante la carne fosse poco cotta, ha ottenuto un "sì" da Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, mentre Giorgio Locatelli ha espresso un "no". Questo ha portato Alessia a ricevere il grembiule grigio, che le permetterà di affrontare il blind test per guadagnarsi un posto nella Masterclass...