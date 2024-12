Vinicio Capossela tra musica e calcio: "L'incontro con Gigi Riva e il Torino rebetiko"

«È un disco “di” festa. Direi che queste canzoni non descrivono la festa, ma la attuano proprio. Però è anche vero che la festa è una parentesi, come è un parentesi ogni forma di... gioco. Lo sottolineo visto che siamo su un giornale sportivo. Il gioco è una sospensione del tempo normale ed è un tempo in cui, appunto, ci si mette in gioco».

Si gioca e si torna un po’ bambini, no?

«Beh, secondo me nelle “feste con le lucine”, come io chiamo quelle di dicembre, c’è un aspetto comunque di innocenza e di infanzia del mondo. Infatti si celebra una natività. Quindi sì: “Sciusten feste” significa anche difendere l’innocenza del mondo. Ma naturalmente è un mondo di adulti quello di cui stiamo parlando».

Nell’album ci sono sia brani inediti sia riscritture, rivisitazioni e reinterpretazioni di standard natalizi. Si apre con “Abide with me” / “Sopporta con me”. Un inno cristiano di metà ‘800 che è diventato anche un inno calcistico: viene cantato ogni anno prima della finale di FA Cup, in Inghilterra.

«Abide with me è interessante... Pensi che non è una canzone di Natale, è ispirata a un passo del Vangelo che dice “resta con noi perché sta per venire il buio”. Ed era una canzone che, han detto i sopravvissuti, veniva cantata dalla banda mentre il Titanic affondava. Una di quelle canzoni che ci uniscono e ci fanno sentire un destino comune, anche tragico. La musica è straordinaria: nella forma dell’inno. E nel calcio si sa bene cos’è la forza degli inni. Gli inni possono essere veramente pessimi “oooh ooh ooohhh”. Ma possono essere anche qualcosa che fa vibrare: perché una cosa cantata da migliaia di persone in coro è una cosa potente. Quindi il fatto che “Abide with me” venga usata anche in quel contesto ci dice qualcosa della potenza di questa melodia: la musica può avere il ruolo di accompagnare e di unire le voci per farsi forza».

Pier Paolo Pasolini ha detto che “il calcio è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo”.

«Il calcio fanciullesco è quello di cui parlava Pasolini. Forse è diverso da un altro calcio, in cui c’è del mercato. Il calciomercato… Comunque giocare a calcio è un modo per rimanere sempre bambini. Io ho scoperto il calcio quando avevo 12-13 anni, quando c’erano i Mondiali di Argentina. Mi è rimasto ancora quell’incantesimo. Si torna sempre un po’ ragazzini appresso ad un pallone. Ora non seguo molto, ma mi piace l’epica sportiva. Mi piace leggere di calcio. Ero amico e vicino di casa di Gianni Mura: uno spettacolo. Il calcio, lo sport in generale, il giornalismo, la narrativa… Per molto tempo lo sport ha creato il mito. Ecco, sì: il gioco è una delle poche cose che creano il mito».

Ricordi legati allo sport.

«Devo aprire una parentesi. Ripenso a una intervista bellissima fatta a Pertini a margine della vittoria dei Mondiali dell’82. Gli si chiede se quell’entusiasmo non sia una pericolosa esagerazione e non si finisca per mettere in secondo piano i problemi del Paese. Lui replica deciso: ma buon Dio! Ma Insomma. Che male c’è se facciamo una sosta nelle preoccupazioni, nella tristezza, nelle insoddisfazioni... È come chi lavora tutta la settimana e poi la domenica si riposa, no? Ecco, io ora penso alla domenica!».

Ineccepibile...

«I Mondiali dell’82 li porto dentro. L’immagine emblematica è quella del gol di Tardelli. E ho un ricordo personale dei Mondiali del 2006 perché coincisero con una tournée per me molto importante che si chiamava “Comunque proteggi”. Ma il ricordo più grande è un altro...».

Prego.

«Beh, il saluto che sono riuscito a dare una volta a Gigi Riva davanti al suo ristorante preferito a Cagliari. Insospettabilmente conosceva e amava una mia canzone che si chiama “Ultimo amore”. È stato emozionante incontrarlo. Abbiamo chiacchierato un po’, mi raccontò che aveva molti dolori al corpo e che gli venivano dai colpi presi quando giocava. Mi disse: me li ricordo uno a uno, questi colpi, e mi ricordo anche chi me li ha dati... Più avanti lo invitai ad un concerto a Cagliari, ma non poté venire. Gli dedicammo una canzone».

A Torino una volta citò anche Puliciclone-Pulici.

«Può darsi fosse nel Rebetiko tour. Perché il Torino è un po’ rebetiko (genere musicale greco, fuori dal perbenismo, vicino agli “emarginati”; ndr). Tutti quelli che conosco che tifano Toro sono nella parte di chi ha una sua dignità, una schiena dritta… Per carità io non sono tifoso, ma incredibilmente il granata e l’amaranto ricorrono nelle squadre che mi sono più simpatiche. Livorno, Torino e per motivi biografici la Reggiana. Comunque sì, sicuramente: Pulici l’avrò citato nel concerto del rebetiko. Il Toro rientra nella filosofica rebetika. Nell’etica. Nell’epica».

Restiamo a Torino. La sua canzone “Tanco del Murazzo” nasce in realtà come un racconto di ultras, è corretto?

«Esatto. Inizialmente il pezzo si chiamava “Tanco dei furiosi”. Il mio amico attore Paolo Rossi mi chiese di scrivere un pezzo ricavato da un libro di Nanni Balestrini che si chiamava “I furiosi” e che narrava le gesta degli ultras del Milan dell’epoca: parlava di questo mondo, dei nomi che si davano... Siamo negli Anni 80. Quando ho iniziato a frequentare i Murazzi a Torino mi è anche capitato di ascoltare il racconto di una rissa… Ho mantenuto nelle prime strofe il riferimento a quel mondo lì degli ultras. Ultras che sembrano un po’ dei dannati».

Ma torniamo ai concerti. Scatenate una bella adrenalina...

«Sì perché si tratta di concerti-festa. Giochiamo a celebrare Natale in anticipo. E un finto capodanno. Il nostro concerto è una sciustenfesta: una festa inventata in cui ci si concia per le feste anche per partecipare».

Ancora una domanda sull’album. Qual è la “sua” canzone della festa? Quella che la emoziona maggiormente.

«Una canzone che mi emoziona particolarmente è ricavata da “Charlie (Christmas card from a hooker in Minneapolis)”. Mi emoziona perché l’ho fatta in italiano e nel testo ho modificato il paese in cui torna questa persona, protagonista della canzone, e ci ho messo il paese in cui sono cresciuto io. Scandiano, in Emilia. Quella canzone è una vicenda narrata da un mito come Tom Waits: lui è un davvero un cantante mitologico... Però l’ho riportata a casa e questo mi fa ri-abitare quel tipo di emozione. E’ stata una appropriazione che mi ha molto emozionato anche nel registrarla».

Tom Waits appezzerà…

«No, no, no, no... Lasciamo stare le divinità! Comunque posso dire che nel disco il contrabbasso è stato sovrainciso da Greg Cohen. Direttore musicale, contrabbassista e anche, per un periodo della sua vita, cognato di Tom Waits. Il contrabbasso di Cohen è un piccolo punto di contatto con Tom Waits. Però. ripeto... le divinità vanno lasciate nell’Olimpo».