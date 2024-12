Ballando con le stelle: Matri-Nargi super, Pellegrini da podio, Fognini show

Una volta conclusa la sua esibizione con Federica Nargi , Alessandro Matri ha doveuto affrontare il giudizio della giuria, regalando momenti di leggerezza e ironia. Ivan Zazzaroni ha rivelato un aneddoto, svelando: "Lui mi ha scritto ‘Abbi pietà di me’. Ha dovuto raccontare bugie per essere qua”, mentre Selvaggia Lucarelli ha sottolineato la sintonia della coppia: "Questa coppia mi piace moltissimo. C’è grande complicità e si divertono tanto assieme." La giudice ha poi ironizzato con Matri, ricordando quanto accaduto con Guillermo Mariotto qualche settimana prima: "Quando l’ho intravisto in camerino, gli ho chiesto se avesse fatto la fine dei fidanzati delle Miss Italia. Lui mi ha risposto che, in realtà, è fidanzato con Miss Venezuela”, una battuta ironica che ha fatto riferimento a un episodio avvenuto nel corso di una precedente puntata dello show.

A concludere la prova a sorpresa sono poi stati Tommaso Marini, che ha dovuto affrontare il ballo con la madre Anna, Anna Lou Castoldi, che ha ballato con la sua migliore amica Elisa (mostrando una sintonia sincera e profonda, che ha emozionato i presenti) e Federica Pellegrini, che ha condiviso un momento unico con il padre Roberto.

Guillermo Mariotto torna a Ballando con le Stelle

Lo storico giurato è tornato a occupare il suo posto in giuria dopo l'assenza nella precedente puntata. La sua sedia era rimasta vuota per gran parte della serata, suscitando curiosità e preoccupazione tra il pubblico e i colleghi. Mariotto aveva abbandonato lo studio durante la diretta del 30 novembre, senza fornire spiegazioni immediate, generando speculazioni sulle motivazioni del suo gesto. Al suo ritorno, Mariotto ha portato con sé un mazzo di fiori, che ha consegnato alla conduttrice Milly Carlucci in segno di scuse. La Carlucci lo ha accolto con un abbraccio, ma ha sottolineato la necessità di serietà, dicendo: "Io sono mamy, accetto i tuoi fiori, il pubblico ha capito il momento difficile, però tu adesso guardami negli occhi: andiamo per essere molto molto seri".

Ha poi aggiunto: "Dai, ti aspettavano tutti, volevano il tuo ritorno", riaccompagnandolo al suo posto in giuria. Mariotto ha spiegato che il suo allontanamento improvviso era dovuto a un'emergenza lavorativa legata alla sua maison di moda. Una sarta del suo team aveva avuto un malore ed era stata trasportata d'urgenza in ospedale, situazione che ha richiesto la sua presenza immediata per supervisionare un'importante commissione in Arabia Saudita.