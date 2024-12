Jovanotti a Belve e la pipì con Berlusconi: "Facciamola così o il Milan perde"

Jovanotti è stato uno dei tre ospiti di Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda martedì 17 dicembre in prima serata su Rai2. Nel corso dell'intervista, l'artista, noto per la sua musica e personalità solare, oltre a parlare del rapporto con la madre e ricordare il dolore vissuto per la morte del fratello, ha anche svelato un simpatico aneddoto su Silvio Berlusconi risalente ai tempi in cui l'ex Premier lo voleva come conduttore della TV dei ragazzi al posto di Paolo Bonolis.

Jovanotti: Valeria Marini, il tumore della figlia e l'incidente

Sul presunto flirt con Valeria Marini ha affermato: "Sono un uomo elegante, non si parla di queste cose qua in pubblico, non dovrebbe farlo neanche lei". Tornando più serio, Jovanotti ha affrontato altri due temi particolarmente delicati, come quello riguardante il difficile percorso legato alla malattia della figlia Teresa, che ha combattuto contro un linfoma di Hodgkin. "Ho cercato di tirare fuori tutta la forza che avevo per essere un punto solido accanto a lei e accanto a sua madre", ha commentato il cantante. Nel luglio del 2023 l'artista è stato segnato anche da un grave incidente in bicicletta, avvenuto mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo. L'incidente gli ha causato la frattura del femore e della clavicola, costringendolo a un lungo percorso di recupero. Ricordando il senso di smarrimento vissuto in quei momenti, ha detto: "Mi sono sentito completamente disorientato. Avevo perso i miei colori, il mio strumento fondamentale che è stato sempre il corpo".

Con grande commozione l'artista ha ricordato anche il fratello Umberto, morto tragicamente nel 2007 in un incidente aereo con un ultraleggero a Latina: "Quando è morto mio fratello, a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, non è riuscita a piangere. Per il resto della vita ha usato un collirio, non riusciva più a produrre lacrime, probabilmente sarebbero state troppe". Jovanotti ha poi raccontato di aver custodito la Bibbia del fratello Umberto, trovandola tutta sottolineata. In particolare, ha ricordato che la prima volta che l'ha aperta scorse subito una frase: "Sii forte e risoluto"...