Masterchef 14, seconda puntata: chi è passato alla Masterclass e novità

Gli altri concorrenti della Masterclass

Samuele (19enne di Desenzano del Garda), che ha dichiarato: “Da grande voglio rinchiudermi in cucina”. Proveniente da una famiglia con una cucina umile e tradizionale, il giovane punta a realizzare il sogno di una carriera tra i fornelli; Ermelinda (49 anni, proveniente dal Piemonte), una figura che rappresenta l’esperienza e la maturità in cucina; Simone (originario di Belluno), con una forte connessione alla terra e ai sapori autentici della campagna. Ed infine: Alessia (21 anni, di Parma) una giovane promettente con grande determinazione, anche se non è riuscita a superare tutte le prove; Gianni (30enne di Bagheria, in Sicilia, lavora come commesso), ha impressionato i giudici con la sua passione per la cucina; Claudio (33 anni, pugliese), ha mostrato un grande impegno e determinazione per proseguire nel percorso di MasterChef; Martina (cameriera di sala di 25 anni, originaria di Vicenza), ha saputo emergere durante le sfide grazie alla sua precisione e dedizione; Laura (29enne, disoccupata), con una grande voglia di mettersi in gioco e dimostrare il suo valore in cucina; Simone (36 anni, piemontese), concilia il lavoro imprenditoriale con la passione per la cucina, riuscendo a conquistare un grembiule bianco.