"Ti amo, sei il mio eroe": Daniele Scardina, l'ex di Diletta Leotta racconta

Mariella ha aggiunto: " Adesso, Daniele sta combattendo la sua battaglia più dura ma so che riuscirà a tornare a camminare ". Dopo aver ascoltato le parole della mamma, Daniele si è commosso, e le ha detto più volte: " Ti amo, sei tu il mio eroe ". Parole intrise di speranza e amore, che attestano la forza ed il legame indissolubile tra madre e figlio. Ricordando i momenti in cui Daniele combatteva, Mariella ha detto: "Quando saliva sul ring gli davo un bacio e scappavo fuori con le lacrime, gli davo la benedizione e lui andava sul ring". E sul forte legame che c'è tra Daniele ed il fratello, la donna ha commentato : "Giovanni gli ha fatto da papà. Era una cosa talmente forte che viene su gli da il bacio della buonanotte e va via".

L'infanzia di Daniele Scardina

Nel corso dell'intervista a Verissimo, l'ex pugile ha raccontato anche alcuni momenti del suo passato: "Ho vissuto in strada un po' di cose di strada che non andavano. Ho cambiato per mia madre e iniziato a fare pugilato". Poi Mirella ha aggiunto: "Se lui non tornava non andavo a dormire. Scendevo anche in strada a cercarli perché avevo paura. Non volevo che combattesse ma aveva una buona disciplina. Era una sua decisione". L'ex fidanzato di Diletta Leotta ha poi svelato: "Il nonno mi ha passato la passione per l'allenamento, mi allenava con le bottiglie dell'acqua". Mirella ha chiarito: "È nato due mesi dopo che è morto mio fratello, mio nonno l'ha preso come un figlio. L'adorava".