MasterChef 14: Red mistery Box, prova in esterna ed eliminati

MasterChef 14, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, è tornato in onda giovedì 2 gennaio 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con una nuova scoppiettante puntata, che però ha segnato un inizio di anno amaro per alcuni dei sedici concorrenti che erano rimasti in gara. Nel corso della serata sono stati infatti eliminati tre aspiranti chef, facendo così entrare in gioco le due riserve Pino e Sara. I cuochi si sono misurati davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nella prima puntata con la Red Mystery Box "rossa come il pericolo".