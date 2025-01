"Un altro Inter dopo Mancini": Lory Del Santo, confessioni piccanti in tv

Lory Del Santo è stata ospite dell'ultima puntata di Storie di donne al bivio Weekend, che andrà in onda l'11 gennaio e che sarà trasmessa alle 15 su Rai2. Nel corso dell'intervista, la showgirl, grande appassionata di Sinner, si è lasciata andare ad alcuni ricordi riguardanti la sua vita sentimentale, parlando anche dei suoi amori, a partire dalla storia con il tennista Richard Kraijcek da cui ebbe un bambino che visse solo qualche settimana. "È stato l'unico uomo per cui ho pianto tutte le mie lacrime. Da me voleva solo sesso e mi tradiva spudoratamente, senza preoccuparsi di nasconderlo. Gli chiesi di partecipare alle spese per il parto al 50 per cento, rispose che ci doveva pensare. Poi mi chiamò e disse che aveva investito in quadri preziosi e non aveva liquidi".