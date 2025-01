Sanremo, annunciati i co-conduttori: da Alessia Marcuzzi a Miriam Leone

Carlo Conti ha svelato i co-conduttori del Festival di Sanremo 2025, che quest'anno andrà in onda dall'11 al 15 febbraio in prima serata su Rai 1. Il direttore artistico e presentatore della popolare kermesse musicale italiana ha scelto il TG1 per fare il suo annuncio: "La prima serata molto istituzionale, dedicata ai 30 Big in gara, condurrò da solo, a meno che non rieca a convincere due amici storici", facendo quindi riferiment alla possibilità di far salire sul palco dell'Ariston Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Ed ancora: "La seconda serata sarà piena di energia, voglia di vivere con una donna straodinaria, una guerriera, la nostra meravigliosa Bianca Balti".