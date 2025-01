Chalamet all'Olimpico per la Roma: incontro con Dybala e botta e risposta con Totti

Timothée Chalamet ha confermato ancora una volta la sua passione per la Roma. Dopo aver partecipato alla conferenza stampa per la promozione del film "A complete unknown" (dove interpreta Bob Dylan), l'attore, tifoso giallorosso, ha raggiunto lo stadio Olimpico a fine primo tempo di Roma-Genoa, assistendo al resto della partita e festeggiando la vittoria della squadra del cuore. In occasione dell'accesso agli spogliatoi, l'interprete ha avuto la possibilità di incontrare Paulo Dybala, che gli ha regalato la sua maglia. Il momento è stato ripreso in alcuni scatti, che Chalamet ha voluto condividere in alcune storie su Instagram. Un gesto che, neanche a dirlo, è presto diventato virale, suscitando l'entusiasmo dei tifosi romanisti.