Jovanotti a Sanremo, sarà il superospite della prima serata: l'annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti ha annunciato al Tg1 del 19 gennaio l'arrivo di Jovanotti alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo . Il cantante, amatissimo dal pubblico italiano, si esibirà nel corso della prima puntata della kermesse musicale italiana, che andrà in onda martedì 11 febbraio in prima serata su Rai1. Commentando ironicamente l'annuncio appena fatto dal presentatore, il cantante ha dichiarato: " Ho appreso da poco che sarò al Festival di Castrocaro. Ah, Sanremo? Mi inviti al Festival di Sanremo? Allora sarò ospite di Sanremo, grazie dell'invito, sarà fantastico. Ci vediamo lì ".

Sanremo 2025, i co-conduttori del Festival e i Big in gara

Carlo Conti ha inoltre ricordato gli altri protagonisti che lo accompagneranno durante la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Geppi Cucciari, Miriam Leone, Katia Follesa, Elettra Lamborghini, Mahmood, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Riguardo alla co-conduzione della prima puntata della kermesse musicale italiana, Carlo Conti aveva svelato qualche giorno fa: "Condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici". Il riferimento è per Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, che al momento non avrebbero confermato ed accettato l'invito del direttore artistico del Festival. I cantanti in gara di Sanremo 2025 sono: Achille Lauro, Gaia, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sara Toscano. Ed ancora: Simone Cristicchi, Fedez, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt, Giorgia, Joan Thiele.