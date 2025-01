Belen Rodriguez, confessione in tv: "Tante volte mi sono fatta prendere in giro...."

Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé per alcune riflessioni sui sentimenti fatte nel corso dell'ultima puntata di Amore alla prova - la crisi del settimo anno. Nel corso dell'ultimo episodio, la conduttrice ha consolato Claudia, una partecipante che dopo aver visto un video in cui il compagno sembrava vicino ad un'altra donna, è scoppiata a piangere. Per confortarla, l'ex di Stefano De Martino ha svelato come anche lei abbia vissuto dei momenti difficili in cui si è sentita presa in giro: "Non è meglio stare male, ma vedere la verità?", poi ha proseguito: "Io preferisco così. Tu ti fai prendere in giro e non ti dai il valore che dovresti". Ed ancora: "Io mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte in passato e molte volte ci ho creduto".