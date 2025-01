Diletta Leotta, nuova stagione di Mamma Dilettante: segreti, ospiti e novità

Mamma Dilettante: le anticipazioni, la puntata speciale e dove vederlo

Grazie alle anticipazioni, si è appreso che Fabio Caressa ha confessato di essersi affidato ad uno psicologo per affrontare i problemi adolescenziali delle figlie, mentre Leonardo Bonucci ha mostrato il suo lato più tenero parlando con commozione dei suoi figli. Il 27 febbraio è prevista una puntata speciale del podcast di Diletta Leotta. In quell'occasione ci saranno due ospiti d'eccezione, ovvero Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Insieme a Francesco Cimmino, responsabile della comunicazione di Meta, si parlerà invece di educazione digitale e uso responsabile dei social media. Dove seguire Mamma Dilettante? Il format sarà disponibile su piattaforme come Spotify, Apple Podcast e Youtube e altri canali di streaming.