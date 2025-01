Sanremo 2025, la Clerici e Gerry Scotti con Carlo Conti: i retroscena

Antonella Clerici e Gerry Scott i saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2025 , segnando così un evento storico per la televisione italiana. La notizia è stata ufficializzata da Carlo Conti nel corso della trasmissione " È sempre Mezzogiorno " su Rai 1. L'evento rappresenta anche un importante segnale di collaborazione tra la Rai e Mediaset, con Gerry Scotti, volto simbolo del network privato, che si unisce alla kermesse della televisione pubblica. Per Antonella Clerici , il ritorno sul palco di Sanremo è un momento ricco di emozioni e significati. La conduttrice aveva già lasciato un segno indelebile nella storia del Festival, prima come co-conduttrice nel 2005 e poi come protagonista assoluta alla guida della sessantesima edizione nel 2010. Durante la diretta del cooking show di Rai1, ha raccontato il momento in cui Carlo Conti , conduttore dell'edizione 2025, le ha dato la notizia in modo inaspettato.

"Ero in camerino quando Carlo mi ha chiamata chiedendomi se fossi in diretta", ha raccontato la conduttrice del cooking show, per poi aggiungere: "Gli ho risposto che lo ero, come tutti i giorni. A quel punto mi ha detto: "Ti devo dare una notizia su Sanremo. Aspettiamo questa notizia in diretta"". Quando Carlo Conti è intervenuto telefonicamente, ha svelato con una battuta: "Ti ho chiamato per dirti... quanto deve stare nel forno la focaccia... No, scherzo! Ho detto più volte che questo sarà un Festival della co-conduzione corale. Voglio due amici. E questi due amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti". Una scelta che ha sorpreso, poiché in tanti si aspettavano gli storici amici del conduttore, Pieraccioni e Panariello, ma la notizia è stata accolta con grande entusiasmo. Gerry Scotti, comparso in video durante la diretta, ha commentato: "Rarissimo vedermi su Rai 1, ma quando si tratta di Carlo Conti è impossibile dire di no. Lui lo ha chiamato il Festival dell’amicizia, e quando mi chiedono di un amico in televisione rispondo sempre Carlo Conti". Ed ancora:"E quando mi chiedono se fossi una donna della televisione, ho sempre risposto: Antonella Clerici". La conduttrice ha poi commentato: "Che trio! È davvero bello trovarci con amici e fare un Festival da amici". "Nella prima serata saremo lì a supportarti e tu ci sopporterai", ha aggiunto Scotti. "Ci divertiremo insieme in questa bella avventura", ha aggiunto Conti, mentre Clerici ha incalzato: "Gerry sarà al suo esordio . Devi scendere le scale, Gerry!". Scotti ha poi chiosato: "Un presentatore si 100 chili non c’è mai stato. Potrebbe essere la prima volta" ed ancora Conti: "Una cosa è certa..se ci fosse stato Fabrizio Frizzi, sarebbe stato con noi su quel palco alla prima puntata". "Ci sarà", ha aggiunto la showgirl.