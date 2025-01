Costanza Caracciolo, frecciata alla Canalis? "Vieri è sempre un argomento..."

Costanza Caracciolo, l'amore con Bobo Vieri e la frecciata alla Canalis

"Al terzo mese di gravidanza ho perso il mio bambino", ha raccontto l'ex Velina che ha poi aggiunto: "Il giorno in cui è uscita la notizia, io ho scoperto di aver perso il mio bambino...È stato brutto e drammatico, un dolore che ho messo da parte, ma è sempre lì. È giusto parlarne e sdoganare. Molte donne hanno vissuto questo momento, bisognerebbe parlarne di più". Parlando delle nozze con Bobo Vieri, Costanza ha detto: "Un matrimonio molto intimo. I miei parenti hanno rispettato questa scelta, anche se si aspettano una grande festa prima o poi". Sul rapporto con Vieri, Caracciolo ha confidato: "Io e Bobo? Due mondi apparentemente opposti, in realtà siamo molto simili. La proposta di matrimonio? Ma quando mai. Abbiamo scelto la data, il 18, che era il giorno della nascita di Stella. Noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno".

Durante l'intervista lady Vieri non si è lasciata scappare l'occasione per togliersi qualche sassolino e lanciare una frecciata a chi parla ancora del passato del marito: "Bobo è sempre un argomento interessante di cui parlare, se esce una parte di lui che non conosco mi dà fastidio....Il passato è passato". Ed ancora: "Io gelosa del suo passato? Sarei stupida ad esserlo, però penso che a volte si potrebbe glissare sulle risposte, non fare per forza il nome di Bobo Vieri". In tanti hanno ritenuto che la frecciata della Caracciolo fosse indirizzata a Elisabetta Canalis, che in una recente intervista a Belve ha definito la relazione avuta con l'ex calciatore come passionale, ma estremamente tormentata e tossica.