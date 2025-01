Nargi-Matri, confessioni in tv: "Ballando con le Stelle, la Juve e il matrimonio"

Alessandro Matri, la Juve e la carriera in Serie A

Parlando dei momenti più importanti della sua carriera, Matri ha svelato: "Uno dei periodi up è stato quello alla Juve, dove ho segnato anche il mio goal più importante tirato in Coppa Italia. Poi quello down è stato quando sono andato al Milan. Ci tenevo tanto a tornare dove ero cresciuto, far bene nella squadra che tifavo". Ed ancora: "Ero stato messo in discussione anche alla Juve quindi avevo voglia di dimostrare il mio valore, invece ho fallito totalmente. Ci sono stato male e ci ho sofferto molto e ho fatto un po’di fatica per riprendermi. Nella mia carriera però ci ho sempre riprovato mettendomi sempre in discussione, perché non avrei mai accettato di essere sopportato… Ho poi fatto l’esame a Coverciano per allenatore e direttore sportivo. E quando ho fatto quello da allenatore ci siamo ritrovati in tanti...". "Abbiamo una famiglia stupenda che va al di là del matrimonio, la nostra unione è molto importante. Se dovessi però sposarmi farei una festa semplice con pochi pochi amici", ha detto la Nargi parlando delle nozze, mentre Matri ha ribattuto: "Io no. Io farei un festone perché avrei paura di dimenticare qualcuno."