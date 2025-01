Morata, a C'è Posta per Te il riferimento ad Alice Campello: "Brutto momento"

Alvaro Morata a C'è Posta per te: il riferimento ad Alice Campello

Matteo ha quindi fatto la proposta di nozze a Martina davanti ad Alvaro Morata, visibilmente emozionato. L'occasione ha offerto al calciatore del Milan la possibilità di aprire il suo cuore in pubblico: “Noi siamo capaci di fare uno sport, ma nella vita si devono fare sempre scelte, esistono due strade, una è quella di lamentarsi e recriminare e l’altra quella di affrontare la vita come hai fatto tu, che vale molto più di una Champions. Da oggi hai un ammiratore in più, non so come mi sto trattenendo dal piangere“. La partecipazione di Morata a C'è posta per te si è conclusa con il dono fatto a Matteo: una maglia del Milan autografata, segno del suo apprezzamento per la forza dimostrata dal giovane, ma il dono più significativo è stato senza dubbio il paio di scarpe speciali, indossate dal giocatore in momenti cruciali: "Per me sono molto importanti queste scarpe, perché quest'estate ho passato un brutto momento, e le ho messe in momenti speciali e non ho mai perso una partita con queste". Parole che in tanti hanno inteso come riferimento anche alla moglie Alice Campello. Un'ammissione che ha reso il gesto del calciatore ancora più umano e vicino al pubblico. Poi Morata ha sorpreso, sottolineando come il calcio possa trarre ispirazione dalle comuni battaglie quotidiane: "Matteo, abbiamo molto da imparare da te".