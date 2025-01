Paola Di Benedetto a Verissimo, l'amore con Bellanova: "Come mi ha conquistato"

Paola Di Benedetto a Verissimo: le parole su Raoul Bellanova

Paola ha poi fornito ulteriori dettagli su come è iniziata la sua storia d'amore con il calciatore dell'Atalanta: "Lui mi ha conquistato inviandomi un mazzo di rose azzurre, quindi, in un modo tradizionale e non su Instagram, poi, io gli ho scritto e quando ci siamo visti, è scoccata subito la scintilla". Smentendo le voci circolate negli ultimi tempi riguardanti una presunta gravidanza, Di Benedetto ha affermato: "Non sono incinta, almeno al momento. Però, Silvia, tu porti fortuna, quindi non si sa mai!". La modella ha poi rivelato: "Fin da quando sono bambina sogno di fare questo lavoro e, grazie anche all'aiuto e al supporto di mamma, ci sono riuscita a realizzarlo. È un percorso sempre in divenire e non è facile, ma sono contenta. Quando decisi di trasferirmi a Milano, i miei genitori mi hanno lasciata libera ma mi hanno anche messa davanti alle cose negative o complicate che sarebbero potute succedere. All'inizio è stato difficile, perché ero molto giovane, era una città nuova oppure dovevo gestire una cosa da sola". Sui cambiamenti del corpo avuti nel corso dell'adolescenza, ha ammesso: "Ho avuto un momento nella pre-adolescenza in cui vedevo il mio corpo cambiare e io mi sentivo ancora bambina, poi, ho un fratello gemello con il quale giocavo sempre e, all'improvviso, mi sono vista cambiare e mi imbarazzavo".