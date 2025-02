Sanremo? No grazie! Scopri i big che non hanno mai gareggiato al Festival

Fabri Fibra

Fabri Fibra non ha mai partecipato al Festival di Sanremo perché ha sempre rappresentato un'idea di rap indipendente e lontano dai circuiti più tradizionali della musica italiana. Nel corso della sua carriera, ha spesso criticato il music business italiano, ritenendolo troppo controllato e poco autentico. In diverse interviste, Fibra ha dichiarato che Sanremo non rispecchia il suo stile e la sua visione artistica. Nel brano Non crollo (2010), ad esempio, ha detto: "Mi chiamano a Sanremo ma io non rispondo". E in una passat intervista rilasciata alla celebre rivista musicale Rolling Stone nel 2022 ha sottolineato: "Sanremo? Non è il mio mondo. Non ci andrei nemmeno come ospite". Il motivo della sua assenza a Sanremo potrebbe anche essere dovuto al fatto che molte sue canzoni trattano temi delicati come la droga, la politica e la società, trattandoli in modo crudo e diretto. Elementi questi che difficilmente possono esere portati sul palco della celebre kermesse musicale italiana...