Sanremo 2025, i look del Festival: da Carlo Conti a Elettra Lamborghini e Alessia Marcuzzi

Mancano pochi giorni all'inizio della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio in prima serata su Rai 1 e condotto da Carlo Conti (che ha preso il testimonial da Amadeus). Nell'attesa di assistere al via della kermesse musicale, sono in tanti a domandarsi chi saranno gli stilisti che vestiranno i cantanti in gara, le co-conduttrici ed il presentatore. Il palco dell'Ariston si attesta ancora una volta una vetrina eccezionale per i brand e gli artisti che catalizzeranno l'attenzione anche con i loro outfit.