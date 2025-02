Bove alla finale di Sanremo, l'annuncio di Carlo Conti: ecco cosa farà

Edoardo Bove , centrocampista della Fiorentina , sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2025 , in programma sabato 15 febbraio ed in onda in prime time su Rai1. L'annuncio è stato dato dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, che ha dichiarato: " L'ho chiamato chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto sì ". Stando ad alcune indiscrezioni, il calciatore presenterà una delle canzoni in gara e condividerà la sua esperienza personale.

Edoardo Bove: il malore durante Fiorentina-Inter

Lo scorso dicembre, Edoardo Bove ha avuto un malore durante la partita Fiorentina-Inter, che lo ha costretto a interrompere almeno per il momento l'attività sportiva a seguito di un intervento al cuore. Al calciatore è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo di tipo rimovibile, necessario per essere dimesso dall'ospedale, ma a causa del quale non può giocare in Serie A. Se lo manterrà non potrà proseguire la sua carriera in Italia. Attualmente, Bove sta seguendo da vicino le vicende dei suoi compagni di squadra, partecipando attivamente alla vita del club e supportando i suoi colleghi dalla panchina.