Bove al Festival di Sanremo 2025: svelato il nobile gesto di Edoardo

Edoardo Bove , calciatore della Fiorentina, sarà ospite nella serata finale del Festival di Sanremo 2025 , in programma sabato 15 febbraio in prima serata su Rai1. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico e presentatore della kermesse musicale italiana Carlo Conti, che ha dichiarato: " L’ho chiamato chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto sì ".

Bove a Sanremo 2025: nessun cachet

Il calciatore della Fiorentina ha avuto un malore durante una partita contro l'Inter lo scorso dicembre. A causa di ciò, Bove è stato sottoposto ad un intervento al cuore, durante il quale gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Attualmente, il giocatore non ha ancora ricevuto l'autorizzazione per tornare all'attività agonistica. "Sarà bello vedere sul palco un ragazzo di 22 anni che racconterà la sua esperienza", ha commentato Conti. Il calciatore ha quindi deciso di non prendere cachet, pertanto la sua partecipazione sarà a titolo gratuito.