Corsi, duca bianco a Sanremo. Michielin… fino alla fine. Rkomi da cartellino giallo?

Brano che verosimilmente non lascerà il segno nella storia della musica italiana. Quel "Chiamo io, chiami tu, chi ama" che arriva su ritmo arabeggiante e incalzante potrebbe però risultare parecchio citato e citabile, nei mesi prossimi.

2) GABBANI - VIVA LA VITA 7 Pezzo suadente, performance coinvolgente. Il ritornello si apre, con archi che cullano… Poi il crescendo finale. Potrebbe essere la colonna sonora di un filmone. Padronanza vocale, impeccabile come il look.

3) RKOMI - IL RITMO DELLE COSE 6.5 Sa che qua il toglier la maglia non implica ammonizione. E dunque, tanto per cambiare… Sonorità ricercate, intro sincopato. La voce ci si perde dentro, però, a cotanta musica. Lui peraltro sembra emozionato e quel lungo dialogo Scotti-Conti prima della prova non lo aiuta. Tipo arbitro che sposta la palla dal dischetto.

4) NOEMI - SE TI INNAMORI MUORI 6.5 La mano di Mahmood si sente. Epperò pure la voce - graffiante - di Noemi. Parte soft accompagnata solo dal piano. Poi cresce. Pare proprio starci a suo agio, con questo brano, sul palco dell'Ariston.

5) IRAMA - LENTAMENTE 6.5 Capitano (di vascello, più che della squadra). Canzone in crescendo, fa esattamente quello che ci si aspetta da lui e in questo contesto. Se la gioca bene, con disinvoltura, anche con i conduttori. Anche se è un po’ meno un pugno al cuore di altre edizioni.

6) COMA COSE - CUORICINI 7 Voce soave, lei. Ritmo e sound potente nella strofa. Ritornello che ti piglia: "cuoricini". C'è un che di Abano e Romina in versione 3.0. Bene così, felicità.

7) CRISTICCHI - QUANDO SARAI PICCOLA 8.5 Altamente emozionale. La sua, di emozione (commosso). E quella di tutti. Quel "buona notte finale" riecheggia come un pugno nello stomaco. Standing ovation. Il fatto è che ciascuno di noi vibra pensando a un nonno, a un genitore, a qualcuno che si ama profondamente. Quella “fatica di doverlo accettare” accomuna tutti. E Cristicchi la canta in un modo al contempo dolce e devastante.

8) MARCELLA BELLA - PELLE DIAMANTE 5.5 In qualche modo, una risposta al "Bella stronza" che sarà cantata da Fedez e Masini venerdì. Qua c'è orgoglio, c'è femminilità. A ritmo serrato.

9) ACHILLE LAURO - INCOSCIENTI GIOVANI 7 Si parte alla Venditti, in una sorta di "Notte prima degli esami". Mano a mano prende il sopravvento… Achille Lauro in tutto e per tutto. Il secondo, terzo, quarto

10) GIORGIA - LA CURA PER ME 8 Che voce, che stile. Molto Whitney Houston, ca va sans dire. Canzone cucita su misura per lei. Bello anche il cambio di registro finale. E quell'acuto conclusivo non può non chiamare un applauso convinto. In teatro, in sala stampa. Probabilmente in qualche casa. Ronaldesca.

11) WILLIE PEYOTE - GRAZIE MA NO GRAZIE 7 Groove accattivante, e questo è un marchio di fabbrica. Idem la disinvoltura dissacrante (che ti fa muovere il corpo e il cervello). Coriste (in granata, ma pensa un po'…) probabilmente non a caso!

12) ROSE VILLAIN - FUORILEGGE 6 In versione Jessica Rabbit, ma conquista la scena non solo per il vestito rosso appariscente. Probabilmente non scalerà più di tanto la classifica, ma dalle radio non sparirà per un bel pezzo.

13) OLLY – BALORDA NOSTALGIA 7 Due anni fa volto sbarbato e sguardo spaesato e autentico, cantava “Su di me solo polvere”. Oggi la polvere è diventata luce, perché è rimasto autentico, solo più attraente perché un po’ più sfrontato. A 23 anni la nostalgia è quella per un amore giovane che lui racconta con ritmo incalzante, disegnando angoli di vicoli stretti ed esplodendo in un ritornello che al primo ascolto va dritto.

14) ELODIE – DIMENTICARSI ALLE 7 6 Ci sono tanti volti di Elodie, un po’ “drama”, un po’ sensuale/gitana, un po’ pop. Nessun tormentone, però. Il brano è altrettanto spezzettato in più parti, con l’euforia delle serate a suon di musica che sbattono con la luce del mattino dopo. E la sua nostalgia, ma diversa da quella di Olly.

15) SHABLO FEAT. GUÉ, JOSHUA, TORMENTO – LA MIA PAROLA 5.5 Ci sono tre generazioni di rap, ma anche tanti altri generi – jazz, gospel, black – in questo quartetto inedito con un frontman produttore e cantante. Un “esperimento” che poco ha a che fare con ciò che, almeno da tradizione, ci si aspetta su quel palco, ma che ha portato alle orecchie di molti qualcosa quantomeno di nuovo.

16) RANIERI - CUORE TRA LE MANI 7 La canzone parte "cupa", intima. Poi la voce alla Ranieri, poi il sax che duetta e fa contrappunto in un gioco molto ben riuscito. Più la ascolti, più la apprezzi.

17) TONY EFFE - DAMME 'NA MANO 5.5 Dalle serenate rap di Jovanotti agli stornelli trap. In questo caso c'è un po' di Franco Califano ma pure un po' Tonino Carotone, pare. In effetti l'attesa per questa proposta di matrimonio a Giulia De Lellis, corteggiatrice di mariana memoria, che dovrebbe arrivare in Riviera risulta fino qui la (non) notizia più interessante su di lui.

18) SERENA BRANCALE - ANEMA E CORE 5.5 Voce calda e ritmo - raffinato - nel sangue, ma non scocca la scintilla che era scoccata con quel fenomenale capolavoro che è stato "Baccalà".

19) BRUNORI SAS - L'ALBERO DELLE NOCI 7 L'amore padri e figli, le priorità che cambiano, l'ansia per un mondo che proprio protettivo non può essere, per una nuova creatura. Schitarrando da cantautore un giro armonico delicato che culla tenere emozioni e immagini efficaci.

20) MODA’ – NON TI DIMENTICO 6 Che bello vedere Checco su questo palco, con quel suo sorriso fragile e la sua voce inconfondibile. Il brano è certamente uno dei più orecchiabili a primo ascolto, molto uguali a se stessi, con quei tratti che ne hanno disegnato i successi degli ultimi decenni.

21) CLARA - FEBBRE 6 Un po’ meno Mare Fuori, un diamante un po’ meno grezzo dello scorso anno. Crazy J è cresciuta e dagli origami dietro le sbarre ha fatto un passo avanti nell’eleganza e nel modo di stare sul palco, anche se questo brano resta lì, un po’ sospeso tra un viaggio in se stessi troppo leggero e un tormentone non abbastanza tale.

22) LUCIO CORSI - VOLEVO ESSERE UN DURO 9 Il Festival ha trovato il suo Duca Bianco. Evviva. E non è soltanto questione di trucco e posa algida. La canzone è forte, originale, a tratti persino geniale.

23) FEDEZ - BATTITO 6.5 C’è tutto, tutto insieme, tutto un caos. Come quello a cui ci ha abituati. Arriva forte la sua sofferenza, anche la sua rabbia. Ma poi è impossibile non pensare “Questa frase è per Chiara o Angelica?”, “Ci sta raccontando qualcosa di profondo o è l’episodio 10 della serie 3?”. La sovraesposizione rischia di non far trovare spazio ai dettagli. A come, quasi imbarazzato e con gli occhi bassi sembra farsi piccolo lasciando il palco in quell’abito così elegante. E al fatto che il brano è forte.

24) BRESH - LA TANA DEL GRANCHIO 7 Canzone che coinvolge, interpretazione che convince. Si parte proprio in stile cantautori genovesi con sound mediterranei, poi si nuota nelle emozioni. C'è stoffa.

25) SARAH TOSCANO – AMARCORD 6.5 Intanto fa battere le mani a tempo all’Ariston dal primo ritornello, cosa che non è riuscita a colleghe che l’hanno preceduta e che sono più quotate. Il palco di Sanremo non è la scuola di Amici, dove ha brillantemente trionfato nel 2024, ma lei l’ha retto alla grande. Senza eccessi, con il suo stile.

26) JOAN THIELE – ECO 6 Stile ricercato e tema importante non lo rendono un brano che travolge, ma che incuriosisce, come la contrapposizione (solo apparente) tra il volto della vincitrice del David di Donatello e la sua chitarra.

27) ROCCO HUNT – MILLE VOTE ANCORA 6 Rocco Hunt ha il dono di essere credibile quando azzecca il tormentone o quando tratta temi delicati come già accaduto sul palco dell’Ariston. Questa volta sceglie di parlare di sé e lo fa con semplicità e schiettezza, con quel viso pulito di chi ama la terra da cui proviene (e la scelte di Vote e non Volte nel titolo lo racconta) esaltandone i pregi, combattendone i difetti.

28) MICHIELIN - FANGO IN PARADISO 7 Gliene stanno capitando di tutti colori, poverina. Tra infortuni fisici e tecnici. Però, che voce. Roba da… fino alla fine. Considerando la sua fede bianconera.

29) THE KOLORS – TU CON CHI FAI L’AMORE 6 Leggi il titolo e pensi alla Carrà, canta Stash e pensi a Maradona e al suo Napoli. Ci sono dei passaggi in cui ti sembra di dover iniziare a cantare “Un ragazzo incontra una ragazza”, ma no, è un’altra. Meno tormentone dichiarato, ma perfettamente in stile The Kolors. E per questo piacerà e suonerà tutta l’estate.