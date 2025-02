"Ho messo il regalo di Carlo Conti nelle mutande", la Clerici infiamma Sanremo  

Il Festival di Sanremo 2025 ha preso il via martedì 11 febbraio in prima serata su Rai 1 tra momenti esilaranti, gaffe e fuoriprogramma . Nel corso della prima serata della popolare gara canora, dopo l’omaggio a Ezio Bosso, si è verificato un blackout audio di circa 30 secondi, durante il quale il pubblico ed i telespettatori da casa non hanno potuto sentire nulla. Carlo Conti ha proseguito la conduzione senza menzionare l'accaduto, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e sui social.

Sanremo 2025, prima serata: la battuta su Rkomi e la gaffe di Antonella Clerici

I fuoriprogramma sono però iniziati nel corso della striscia del PrimaFestival condotta da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio dove è stato mandato in onda un countdown che indicava erroneamente "3 giorni e 24 ore" al debutto del Festival, scatenando l'ironia del web. Tra i momenti divertenti della prima serata anche quello avvenuto durante la presentazione di Rkomi, Gerry Scotti ha scherzato sul look del cantante, che indossava una giacca senza maglia sotto, suggerendogli di mettersi la maglia della salute per evitare malanni. Carlo Conti ha rapidamente introdotto l'esibizione per evitare ulteriori imbarazzi. Ma non è tutto, perché anche Antonella Clerici, co-conduttrice della prima serata, è stata protagonista di una clamorosa gaffe.

“Antonella, dillo che Carlo ci ha regalato un cornetto quest’anno”, ha detto Gerry Scotti. “Sì, il cornetto per far colazione“, ha ironizzato Conti. Antonella Clerici ha poi puntualizzato che si trattava del cornetto porta fortuna che i tre si sono scambiati proprio in vista della kermesse musicale. “Dove l’hai messo?” ha poi chiesto Gerry Scotti: “Si può dire? Nelle mutande”, ha risposto la presentatrice scatenando le risate del pubblico. La conduttrice ha poi proseguito dicendo che in altre parti del corpo “ballava” mentre laggiù sarebbe stato fermo. Tra i momenti imperdibili, anche quello di Francesca Michielin che si è dimenticata di mettere l’auricolare prima dell’esibizione...