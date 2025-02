"Inter in serie B o Sanremo?": la risposta di Rose Villain sconvolge tutti 

Rose Villain è tornata a far notizia per alcune dichiarazioni rilasciate a margine della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, che ha preso il via martedì 11 febbraio in prima serata su Rai 1. La cantante tifosa interista, in gara alla kermesse musicale con il brano Fuorilegge, ha replicato a chi le ha chiesto di scegliere tra la vittoria del Festival e l'Inter in serie B: "Mi spiace per l'Inter...Forza Inter... però...ciao!", lasciando quindi intendere di preferire la vittoria della gara canora. La risposta della cantante non è piaciuta ai tifosi nerazzurri che non hanno perso occasione per commentare: "Lei non tifa realmente Inter, semplicemente" - ha scritto un utente. "Mi sei caduta in basso" - ha replicato un altro. E poi c'è anche chi la prendere a ridere: "Va be dai almneo è stata sincera".