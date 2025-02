Sanremo 2025, seconda serata: Balti guerriera, Damiano David emoziona, gaffe di Malgioglio e Cattelan

Bianca Balti e il complimento a Rose Villain

Al momento di annunciare l'esibizione di Rose Villain, Bianca Balti ha rotto il protocollo correndo ad abbracciare l'artista e esclamando: "Che bona che sei!", sorprendendo sia il pubblico che Carlo Conti. Anche Malgioglio è stato protagonista di qualche divertente fuoriprogramma avvenuto durante la presentazione del cantante Rkomi. Il co-conduttore ha inizialmente pronunciato il nome come "Erkomi". Dopo essere stato corretto da Carlo Conti, ha scherzato sulla mancanza della lettera "i" nel nome dell'artista. Inoltre, ha commentato ironicamente il numero di autori del brano di Rkomi, sottolineando come nelle sue canzoni collaborasse al massimo con un'altra persona. Ma non è tutto Bianca Balti e Cristiano Malgioglio. sono cimentati in un'intervista doppia ricca di ironia e autoironia. Alla domanda su quanto tempo impiegassero a prepararsi per uscire, Bianca Balti ha risposto ridendo: "Poco, ora che non ho i capelli", riferendosi alla sua recente esperienza personale. Alla fine, la "gara" su chi fosse più glamour è stata vinta da Malgioglio, ma entrambi hanno brillato per simpatia e autenticità....