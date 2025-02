Sanremo 2025: le risposte di Conti su Fedez, televoto 'truccato' e coltello di Striscia la Notizia

Caso Fedez a Sanremo 2025

Nelle scorse ore sono emerse alcune intercettazioni telefoniche che coinvolgono il rapper Fedez e Luca Lucci, capo ultrà del Milan arrestato per narcotraffico. In una conversazione del 22 aprile scorso, Lucci avrebbe detto a Fedez: "Te fai il bravo che anche oggi ho dovuto sistemartela", riferendosi presumibilmente a una questione legata al personal trainer Cristiano Iovino, vittima di un'aggressione alla quale Fedez potrebbe aver partecipato. Sul punto Carlo Conti ha detto: "Non possiamo obbligare Fedez a presenziare in conferenza stampa. Noi abbiamo dato disponibilità, ma non possiamo rispondere a questa domanda. Le intercettazioni? Non è stato indagato. Esiste lo stato di diritto, esiste la presunzione di innocenza. Ci saranno provvedimenti se non dovesse essere così". Secondo quanto affermato da alcuni giornalisti nel corso della conferenza stampa odierna, invece, il rapper sarebbe indagato con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. "Non è colpevole, non è stato condannato, quindi non ci sono problemi dal punto di vista del regolamento. Non può essere questa una discriminante per eliminare o no una persona. Dopodiché se uno riceve un avviso di garanzia o viene indagato, come è successo a Emis Killa che ha preso l'intelligentissima decisione di ritirarsi, sono scelte personali"...