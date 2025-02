"Sono incazzato nero, per me Sanremo finisce oggi": Tony Effe furioso

Fuoriprogramma inaspettato per Tony Effe durante la terza serata della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, andato in onda mercoledì 13 febbraio in prima serata su Rai 1. A rovinare l'umore del cantante in gara è stato qualcosa che ha avuto a che fare con il suo look sul palco dell'Ariston. Se nel corso della prima serata, il compagno di Giulia De Lellis ha optato per un outfit total white con gioielli da oltre 500 mila euro, nella terza serata ha cambiato decisamente stile, puntando su un look total black di pelle firmato Balenciaga.